«Реал Мадрид» – «Арсенал»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Реал Мадрид» – «Арсенал». Встреча пройдёт в ночь с 23 на 24 июля мск в американском городе Лэндовере.



Ставка: победа «Арсенала» за 3.35.



«Для «Арсенала» это уже третий матч в Международном кубке чемпионов, и предыдущие два он выиграл. Перед командой ставятся более серьёзные задачи, чем в прошлом сезоне, так как Унаи Эмери уже провёл год в Англии и адаптировался.



Кажется, что в «Арсенале» сейчас хорошая рабочая атмосфера и нацеленность на результат.



«Реал» же начал предсезонку позже «Арсенала» и провёл пока только один матч на турнире, который проиграл («Баварии» 1:3). В Мадриде строится новая команда, новый проект, там далеко до сыгранности.



У обеих команд в составах суперзвёзды, игроки топ-уровня. Но ситуация в команде у «Арсенала» сейчас лучше, и команда просто лучше готова. Поэтому ставлю на победу англичан. Можно подстраховаться ставкой «обе забьют» — уверен, «Реалу» хватит класса, чтобы забить хотя бы один гол», — сказал Гратакос.