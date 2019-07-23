«Бавария» — «Милан»: прогноз Игоря Кытманова на игру международного турнира

Известный спортивный комментатор, специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Бавария» — «Милан».



Ставка: больше 3 мячей в матче за 1.85.



«У «Милана» новый тренер – Марко Джампаоло, который в Италии считается одним из специалистов, переросших уровень команды-середняка. А я напомню, что он тренировал «Сампдорию». Его предыдущий коллектив отличала веселая игра: команда довольно много забивала, но и пропускала, стараясь играть от себя, а не от соперника.



По голам в прошлом сезоне, кстати, «Сампу» превзошли только «Аталанта», «Наполи», «Ювентус» и «Рома», так что в «Милане», который имеет более яркий подбор футболистов, эта тенденция не изменится.



Что касается Ковача, то он старается прививать «Баварии» скоростной футбол, который принес ему успех в «Айнтрахте». В прошлом сезоне в Мюнхене это получалось у него с переменным успехом.



«Бавария» обновляется, и, учитывая тенденцию всего Международного кубка чемпионов, ожидаем и в этом матче увидеть голы. Ставить «обе забьют», наверное, логично, но выше коэффициент за ТБ (3). Так что ставлю на тотал больше трех голов», — сказал Кытманов.

