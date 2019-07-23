БК «Фонбет» открывает спортивный комплекс в Ставрополе

27 июля в парке Победы пройдёт торжественное открытие спортивного комплекса БК «Фонбет». По этому случаю федерация баскетбола Ставропольского края проведёт турнир по стритболу, партнёром и спонсором которого выступит букмекерская компания «Фонбет». В турнире примут участие более 40 команд и 160 игроков из городов СКФО: Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Кисловодска, Ессентуков, Черкесска, Владикавказа, Махачкалы, Нальчика и других.
Помимо турнира в этот день пройдёт множество акций и развлекательных программ с призами для всех желающих.
Спортивный комплекс включает в себя современную баскетбольную площадку с двумя дополнительными кольцами, трибунами, судейскими столами, раздевалками с душевыми кабинами и воркаут-площадку с турниками и брусьями.
«Миссия букмекерской компании «Фонбет» — развитие спорта в России.
«Фонбет» всегда старается принимать участие в социальной жизни страны и, конечно же, отдельное внимание уделяет популяризации и продвижению физкультуры и спорта. Очередным проектом компании «Фонбет» по продвижению и развитию спорта станет открытие спортивного комплекса в городе Ставрополе в парке Победы», – заявил Максим Кирюхин, председатель совета директоров букмекерской компании «Фонбет».
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