«Ювентус» — «Интер»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» в рамках Международного Кубка чемпионов. Встреча состоится 24 июля на стадионе «Нандзинь» в Нанкине.
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.85.
«В общем-то, недавно мы говорили об «Интере», его готовности. Рассматривали это всё на примере «Манчестер Юнайтед». И там больший акцент сделал я на настрое команды. Мне кажется, это качество во время предсезонных матчей наиболее важно. «МЮ» тот матч выиграл.
Думаю, история продолжится и у «Ювентуса» настрой будет посильнее, чем у «Интера». С точки зрения возможностей команды фаворит однозначен. Букмекеры с этим согласны. Ну и хороший коэффициент на чистую победу «Ювентуса». Дают 1,85, такое нельзя пропускать», — сказал Андронов.
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