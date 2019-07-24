«Ювентус» — «Интер»: прогноз Егора Титова на товарищескую игру

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Интер» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча состоится сегодня, 24 июля, на стадионе «Нандзинь» в Нанкине.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.00.



«Результативные матчи с участием «Интера» — это в принципе редкость. А с приходом Конте, думаю, ещё больший акцент будет сделан на оборонительных действиях. В три центральных защитника будут играть миланцы. И уже матч с «Манчестер Юнайтед» показал, что очень много внимания уделяется защите. Да, пропустили, но всего один мяч. К тому же там много замен было.



«Ювентус» с Сарри, наверное, будет как-то меняться. Но это всё-таки итальянский клуб, о защите также надо будет серьёзно думать. Слишком много пропустили от «Тоттенхэма». Думаю, тренерский штаб укажет на эти ошибки, будет проведена работа. Чуть больше будет концентрироваться на защите «Ювентус» в этой встрече. Это классический матч двух итальянских грандов. Здесь результат определённое значение будет иметь. «Интер» хочет заявить о себе уже сейчас.



Но поставлю на то, что будет забито не более двух голов. Открытого футбола здесь не жду, пусть это и товарищеский матч», — сказал Титов.