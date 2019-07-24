«Ювентус» — «Интер»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую встречу

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов» «Ювентус» — «Интер».
Ставка: обе забьют за 1.75.
«В этом матче встретятся непримиримые соперники. Эта игра с громкой вывеской и громкими словами. Международный кубок чемпионов дарит нам именно такие противостояния в преддверии большого европейского футбола. Я жду победы «Ювентуса». Сарри доказывает, что он главный альфа-самец на этой территории, но Криштиану Роналду с ним не очень согласен. Это всё искрит очень заметно и хорошо на фоне этой такой здоровой, может быть, искусственно спровоцированной Сарри напряжённости.
Мне кажется, что на первых порах все будут выпрыгивать вон из трусов, чтобы показать, что они дееспособны, конкурентоспособны и что каждый из них важный, главный и так далее. Я предполагаю, что обе команды забьют, «Ювентус» выиграет, нас ждёт верховая игра и счёт будет 2:1 в пользу «старой синьоры», — сказал Казаков.
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