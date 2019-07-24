«Чертаново» — «Ротор»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 4-го тура ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 4-го тура ФНЛ «Чертаново» — «Ротор». Встреча в Москве начнётся в 19:00 мск сегодня, 24 июля.



Ставка: победа «Ротора» за 2.55.



«Ротор» сейчас на большом ходу, поэтому я его считаю фаворитом встречи. «Ротор» должен забивать. У Чертаново на данный момент не всё ладится, и, несмотря на то что «Ротор» будет играть на выезде, я отдаю предпочтение гостям этого поединка. «Ротор», в отличие от прошлого сезона, очень хорошо смотрится, а именно — у команды хорошая скорость, контроль мяча хороший, да и так видно по команде, что игроки поймали кураж и нашли свою игру. «Чертаново» сейчас немножко лихорадит, сказалась потеря ряда основных игроков. «Чертаново» очень здорово играло в прошлом сезоне и считалось командой-открытием, но потеря трёх ключевых игроков, от которых зависела практически вся игра, привела к разбалансировке состава. Хозяева поля неплохо умеют контролировать мяч, да и играют очень слаженно. С любым своим соперником «Чертаново» не отходило назад, а играло в свой футбол. А теперь сложилась ситуация, когда нужно было заменить ушедших игроков, но пока это сделать не удалось. Пока игра у «Чертаново» не налажена. «Ротор» же, наоборот, укомплектовался качественными игроками, которые быстро нашли взаимопонимание между собой и тренерским штабом. У меня нет сомнений, что «Ротор» в этом поединке выиграет», — сказал Непомнящий.