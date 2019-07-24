БАТЭ — «Русенборг»: прогноз Дмитрия Шнякина на отборочный матч Лиги чемпионов

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч БАТЭ — «Русенборг» в рамках 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 24 июля, в Борисове.



Ставка: победа БАТЭ за 2.09.



«Безусловно, в данной паре я буду переживать за наших белорусских соседей. Тем более у них есть все качества для того, чтобы пройти «Русенборг». Борисовский клуб привычно возглавляет турнирную таблицу белорусского чемпионата. БАТЭ находится в отличной форме и в девяти последних турах лишь однажды не сумел победить. В чемпионате Белоруссии игры проходят по старой системе, поэтому там первенство находится в самом разгаре, что тоже на руку БАТЭ.



В Лиге чемпионов клуб из Борисова тоже идёт по отличному графику. В прошлом квалификационном раунде белорусский коллектив одолел вполне боевитый «Пяст», забив два красивых и волевых гола именно в тот момент, когда это было больше всего нужно. Однако есть у БАТЭ и проблемы, ведь команде будет не хватать Филипенко и основного голкипера Щербицкого.



Тем не менее не меньше, а даже больше проблем именно у «Русенборга». В чемпионате Норвегии этот клуб занимает лишь пятое место. К тому же у него нет ярко выраженного бомбардира и лишь двое его футболистов вызываются в сборную Норвегии на постоянной основе. Согласитесь, это не очень уж и много.



Учитывая проблемы «Русенборга», отличную форму БАТЭ и то, что встреча пройдёт в Белоруссии, фаворит становится очевиден. Поэтому предлагаю очень простую ставку — победа БАТЭ», — сказал Шнякин.