«Химки» — «Енисей»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 4-го тура ФНЛ

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 4-го тура ФНЛ «Химки» — «Енисей». Встреча начнётся в 19:00 мск сегодня, 24 июля.
Ставка: победа «Химок» минимум в 2 мяча за 3.30.
«Енисей» — это команда, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Российской Премьер-Лиге. Тот сезон стал для красноярцев первым и пока единственным в элитном дивизионе отечественного футбола. Однако команда вылетела обратно в ФНЛ. Кстати, «Енисей» понёс большие потери, ведь клуб покинул пресс-аташе Станислав Меркис, который и сделал из красноярцев узнаваемый бренд не только в России, но и в Европе.
«Химки» крайне мощно начали текущий чемпионат. Мало кто ожидал от подмосковного коллектива подобной прыти, но он сильно удивил. «Химки» выиграли три матча кряду с разгромным общим счётом 12:3. Химчане показывают, что отлично подготовились к сезону. У них всё просто отлично и в нападении, и в защите.
Очевидно, что хозяева являются фаворитами данного противостояния. Мне кажется, что они просто находятся в лучшей форме. «Енисей» же мог подготовиться к старту сезона и лучше. Поэтому выбираю вариант — победа «Химок» с форой (-1,5)», — сказал Кривохарченко.
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