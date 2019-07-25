«Тоттенхэм» – «МЮ»: прогноз Дениса Казанского на товарищеский матч

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов.



Ставка: минимум 2 гола во 2-м тайме за 1.92.



«Товарищеские матчи всегда достаточно сложны для прогнозов. Пусть это и называется Международный кубок чемпионов, но здесь товарняки и количество замен огромное. Прогнозировать, в каком составе выйдут «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», крайне сложно.



Можно, конечно, посмотреть, как команды играли предыдущие встречи, как «Тоттенхэм» здорово сыграл с «Ювентусом». Если вдруг вы пропустили фантастический удар Гарри Кэйна, то вы много потеряли этим летом. Посмотрите в сетях, это было что-то выдающееся. В «Манчестере» зажигает Мэйсон Грин, который выходит и в 17-летнем возрасте показывает, что он яркая звезда «МЮ».



Это что касается персон, а по игре «Тоттенхэм» очень здорово смотрелся с «Ювентусом». «Манчестер» еще не играл с таким соперником. Всё-таки «Интер» защищался достаточно глубоко. Про австралийские команды и говорить пока не стоит. Здесь при всех прочих, мне кажется, у «Тоттенхэма» есть некое преимущество.



Но я вообще не могу представить состав, а стоит обратить внимание на то, что в таких матчах во втором тайме всё меняется. Во втором тайме залетает достаточно много. Только что «Реал» два забил «Арсеналу», но мог и больше забить. Помните, «Манчестер» единственный мяч в ворота «Интера» сочинил как раз во втором тайме. «Тоттенхэм» забивал во втором тайме.



Поэтому я думаю, что если в первом тайме основа выйдет у одних и второй состав у других, то будет более или менее равная игра. То же самое может быть во втором, а вот если основа там и основа там, а потом там молодые и там молодые, то я веду к тому, что второй тайм будет результативным. Тотал больше 1,5 — это точно было не то, что в чемпионате Англии. Смысла нет сравнивать. Помните подвиги Давида де Хеа? Но это всё в прошлом. Здесь должна быть веселуха.



Серьёзный первый тайм и что-то красивое во втором тайме, поэтому тотал второго тайма больше 1,5 мяча. Вот моя ставка», — сказал Казанский.