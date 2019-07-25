«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Тоттенхэма» со счётом 2:1 за 8.25.



«Попробую поставить на победу «Тоттенхэма» со счётом 2:1, на то, что обе команды забьют, на то, что «шпоры» выиграют первый тайм и соответственно забьют первыми.



«Тоттенхэм» умеет играть против «Манчестер Юнайтед» в последнее время. Почеттино, с точки зрения таких матчей, тактик безусловно серьёзный, ну и Кейн в составе — это серьёзная и очень весомая дополнительная козырная карта, которая отсутствовала в финале Лиги чемпионов. Что касается «Манчестера», я ничего хорошего не жду от команды, к сожалению, в этом сезоне. Если будут принимать ставку в России на увольнение Сульшера по ходу чемпионата, я бы даже рискнул и сделал её.



Мой прогноз — точный счёт 2:1, обе команды забьют, верховая игра и победа «шпор», — сказал Казаков.