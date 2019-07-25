«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Тоттенхэма» со счётом 2:1 за 8.25.
«Попробую поставить на победу «Тоттенхэма» со счётом 2:1, на то, что обе команды забьют, на то, что «шпоры» выиграют первый тайм и соответственно забьют первыми.
«Тоттенхэм» умеет играть против «Манчестер Юнайтед» в последнее время. Почеттино, с точки зрения таких матчей, тактик безусловно серьёзный, ну и Кейн в составе — это серьёзная и очень весомая дополнительная козырная карта, которая отсутствовала в финале Лиги чемпионов. Что касается «Манчестера», я ничего хорошего не жду от команды, к сожалению, в этом сезоне. Если будут принимать ставку в России на увольнение Сульшера по ходу чемпионата, я бы даже рискнул и сделал её.
Мой прогноз — точный счёт 2:1, обе команды забьют, верховая игра и победа «шпор», — сказал Казаков.
- 25 июля 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:01
- 24 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:02
- 23 июля 2019
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:01
-
10:00
- 22 июля 2019
-
19:00
-
18:00