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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на товарищескую игру
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «Тоттенхэма» со счётом 2:1 за 8.25.

«Попробую поставить на победу «Тоттенхэма» со счётом 2:1, на то, что обе команды забьют, на то, что «шпоры» выиграют первый тайм и соответственно забьют первыми.

«Тоттенхэм» умеет играть против «Манчестер Юнайтед» в последнее время. Почеттино, с точки зрения таких матчей, тактик безусловно серьёзный, ну и Кейн в составе — это серьёзная и очень весомая дополнительная козырная карта, которая отсутствовала в финале Лиги чемпионов. Что касается «Манчестера», я ничего хорошего не жду от команды, к сожалению, в этом сезоне. Если будут принимать ставку в России на увольнение Сульшера по ходу чемпионата, я бы даже рискнул и сделал её.

Мой прогноз — точный счёт 2:1, обе команды забьют, верховая игра и победа «шпор», — сказал Казаков.

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