«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Александра Елагина на матч международного турнира

Известный футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов» «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 2.52.



«Продолжается седьмой Международный кубок чемпионов. Это предсезонный турнир, в котором принимают участие многие гранды мирового футбола. После первых матчей, которые прошли в США, многие команды переезжают на другие континенты. Таким образом, 25 июля в Шанхае сразятся между собой английские клубы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».



История очных встреч лондонцев и манкунианцев довольно богата. Эта встреча станет аж 192-й между ними во всех турнирах. Интересно, что в последние годы команды с завидной регулярностью обмениваются победами. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» со счётом 3:0 разгромил соперника на «Олд Траффорд», а затем на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0 взял реванш. В позапрошлом сезоне команды тоже обменялись победами, но на этот раз на своём поле.



Когда мы говорим о предстоящем матче, не стоит забывать, что он состоится в рамках товарищеского турнира. Кстати говоря, английские команды на Международном кубке чемпионов пока выступают очень достойно. И «шпоры», и манкунианцы выиграли свои первые игры на турнире. Лондонцы со счётом 3:2 одолели туринский «Ювентус», а «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом 1:0 победил миланский «Интер».



Стоит отметить, что в рамках товарищеских матчей, которые проводятся в Китае, «Манчестер Юнайтед» традиционно действует очень неудачно. «Тоттенхэм» же в победной игре с «Ювентусом» выглядел крайне агрессивно и симпатично, чего нельзя сказать о команде Оле-Гуннара Сульшера в поединке с «Интером». Именно поэтому и ставлю на чистую победу «Тоттенхэма», — сказал Елагин.