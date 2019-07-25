«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Хункоу» в Шанхае.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.70.
«Манчестер Юнайтед» неплохо выглядел в последних товарищеских встречах. Но теперь матч с английской командой — это более особенное событие, чем игры с клубами из других стран.
Но учитывая, что турнир всё-таки товарищеский, матчи не предполагают серьёзной ответственности, мне кажется, команды будут играть в атаку. Исходя из этого, жду забитых мячей. В принципе схема «Тоттенхэма» не очень предполагает игру от обороны. Мы это видели в Лиге чемпионов прошлого сезона. Я не думаю, что что-то сильно поменялось.
Поэтому выбираю простую ставку — тотал больше 2,5 мяча с коэффициентом 1.7», — сказал Андронов.
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