«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Эльвина Керимова на игру международного турнира
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов — 2019 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча в Китае начнётся в 14:30 мск сегодня, 25 июля.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.69.
«Международный кубок чемпионов по традиции получается очень результативным: 29 голов уже было забито в 11 встречах. В 7 из них проходила ставка тотал голов больше 2,5.
Один из самых интригующих и ярких матчей на этом турнире прошёл при участии «Тоттенхэма», обыгравшего благодаря чудо-голу Кейна «Ювентус» — 3:2. Поединок с «МЮ», мне кажется, тоже должен быть результативным. Мой прогноз: тотал голов в матче больше 2,5 за 1,69», — сказал Керимов.
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