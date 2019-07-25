«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Эльвина Керимова на игру международного турнира

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов — 2019 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Встреча в Китае начнётся в 14:30 мск сегодня, 25 июля.



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.69.



«Международный кубок чемпионов по традиции получается очень результативным: 29 голов уже было забито в 11 встречах. В 7 из них проходила ставка тотал голов больше 2,5.



Один из самых интригующих и ярких матчей на этом турнире прошёл при участии «Тоттенхэма», обыгравшего благодаря чудо-голу Кейна «Ювентус» — 3:2. Поединок с «МЮ», мне кажется, тоже должен быть результативным. Мой прогноз: тотал голов в матче больше 2,5 за 1,69», — сказал Керимов.