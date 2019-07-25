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«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч международного турнира

«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч международного турнира
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов – 2019 «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.15.

«Английское противостояние в Международном кубке чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проводит первое межсезонье с Сульшером, и команда уже должать набирать кондиции, как, впрочем, и «Тоттенхэм», ведь чемпионат Англии стартует уже в начале августа. И пора английским топ-клубам уже подходить к должному уровню.

Поэтому, мне кажется, нас ждёт довольно сдержанный футбол, команды находятся на пике нагрузок. А значит, поставлю на тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Арустамян.

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