«Арсенал» – «Нефтчи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Арсенал» (Тула) — «Нефтчи» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Арсенал» в Туле.
Ставка: победа «Арсенала» за 1.55.
«Нефтчи» — очень опытная команда в плане выступлений в еврокубках, которая очень хорошо укомплектована и у которой присутствует качественная игра. Чемпионат Азербайджана ещё не начался, но команда находится в полном порядке. Две игры азербайджанцы уже сыграли в еврокубках, правда, соперник был, откровенно говоря, слабоват. Конечно, «Нефтчи» больше старается играть в атаке, а не в обороне, и такие команды больше ориентированы на внутренние чемпионаты.
В пользу «Арсенала» то, что игра пройдёт дома при своих болельщиках. Два последних матча в чемпионате России показали, что у команды не всё в порядке с первой линией, но есть острота на флангах, которая дополняет игру в атаке. Также за туляков то, что чемпионат Азербайджана ещё не начался и у соперника не было как таковой игровой практики. Гости вполне способны забить в этой встрече, а «Арсенал» в свою очередь, учитывая поддержку своих болельщиков, может одержать домашнюю победу», — сказал Непомнящий.
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