«Млада Болеслав» — «Ордабасы»: прогноз Андрея Чернышова на встречу Лиги Европы

Советский и российский футболист, защитник, игрок сборных СССР, СНГ и России по футболу, московских «Динамо» и «Спартака», греческого ПАОК, бывший главный тренер «Спартака» и казахстанского «Акжайыка» Андрей Чернышов сделал прогноз на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 «Млада Болеслав» — «Ордабасы».



Ставка: победа «Млады Болеслав» за 1.70.



«Непростой соперник достался команде из Казахстана. «Млада Болеслав» — представитель чешского футбола. Это интересный и сложный чемпионат, где играет много качественных футболистов. Их отличает хорошая физическая форма и дисциплинированность. Игрокам «Ордабасы» в Чехии придётся трудно. Ставку нужно сделать на хорошую игру в обороне и быстрые контратаки. Думаю, что хозяева добьются минимальной победы, а у «Ордабасы» будет шанс победить дома.



У казахстанской команды есть преимущество: сезон в полном разгаре, игроки находятся в хороших кондициях, а их соперники в Чехии только начали сезон. Поэтому при правильном отношении к этой команде «Ордабасы» в состоянии пройти дальше. Казахстанская дружина играет первый поединок двухматчевого противостояния на выезде, и пусть на данной стадии соревнования это не так важно, однако какой-то плюс в итоговом исходе этого противостояния шымкентцам даёт. Попробую поставить на то, что хозяева одержат победу со счётом 1:0», — сказал Чернышов.