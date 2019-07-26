Тим — Рублёв: прогноз Александра Шмурнова на матч турнира в Гамбурге

Комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1/4 финала теннисного турнира в Гамбурге между Домиником Тимом и Андреем Рублевым.



Ставка: победа Тима с форой (-5) за 2.12.



«Текущий сезон не стал исключением из последних лет десяти. В мировом мужском туре по-прежнему господствует «Большое трио». Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль плевать хотели на то, что годы идут. Эта троица всё ещё доминирует практически на всех крупных турнирах и на всех «Больших шлемах». Пока можно констатировать, что молодое поколение ещё не даёт настоящий бой великим ветеранам.



Тем не менее и помимо них есть интересные персонажи и даже звёзды. Доминика Тима вполне можно считать главным теннисистом после Надаля, Федерера и Джоковича. Австриец отлично смотрится на грунте и давно мог бы стать новым королём глиняного покрытия, если бы не одно но. Рафаэль Надаль поборол все травмы и в полном порядке. Поэтому Тим пока лишь второй на грунте, но и это, безусловно, большое достижение для него.



В противостоянии с Андреем Рублевым Тим считается очевидным фаворитом. Во-первых, австриец просто сильнее и находится в лучшей форме. Во-вторых, игра состоится на его любимом грунтовом покрытии. В-третьих, турнир проводится в Германии, поэтому австрийцу практически обеспечена поддержка лояльных болельщиков из своей соседней страны. Именно поэтому мне кажется, что здесь не получится особенной борьбы. Ставлю на победу Тима с форой (-5) за коэффициент 2.12», — сказал Шмурнов.