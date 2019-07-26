Тим — Рублев: прогноз «Чемпионата» на четвертьфинал турнира в Гамбурге

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 1/4 финала турнира ATP в Гамбурге между австрийцем Домиником Тимом и россиянином Андреем Рублевым.



Ставка: меньше 21 гейма в матче за 1.81.



«Рублёв вернулся в тур спустя полтора месяца, которые пришлось пропустить из-за травмы запястья. И даже начал потихоньку побеждать. Далеко он пока не заходил, но на каждом турнире одерживал 1-2 победы над довольно крепкими соперниками. За неполный месяц набралось четыре матча, выигранных у теннисистов из топ-70.



На Уимблдоне россиянин прошёл в четырёх партиях Кристьяна Гарина, после чего не справился с могучей подачей Сэма Куэрри: американец проиграл всего восемь геймов. Затем Андрей перебрался на грунт. В Умаге удалось уверенно разбить Робина Хасе, а вот Душан Лайович оказался непреодолимым барьером.



В Гамбурге Рублёв уже успел одержать две победы, благодаря чему впервые с февраля (хардовый турнир в Марселе) добрался до четвертьфинала. В первом круге пришлось повторно разобраться с Гарином и вырвать тай-брейк, а во втором — выжить в тяжёлой встрече с Каспером Руудом. Норвежец оставил за собой первый сет, но развить успех не сумел.



Россиянин понемногу набирает ход, однако очевидно, что сейчас он находится далеко не в лучших кондициях. К счастью, после битвы с Руудом у него были сутки на восстановление и возвращение сил. Потому что из всех возможных вариантов соперник по четвертьфиналу достался самый сильный.



Доминик Тим с удовольствием использовал возможность ненадолго вернуться на любимое покрытие после провального Уимблдона, где уже в первом круге он стал жертвой подавана Сэма Куэрри и проиграл четвёртую партию под ноль. Пока получается неплохо — две победы в двух сетах над крепкими оппонентами.



Матчи с Пабло Куэвасом и Мартоном Фучовичем проходили в схожем формате: одна из партий получалась близкой, а вторая становилась лёгкой добычей Тима. Чего-то похожего можно ждать и на этот раз. За счёт плотной подачи Рублёв на отдельных отрезках способен навязывать борьбу фавориту.



Но подавать на элитном уровне без спадов на протяжении всей игры вряд ли получится, а на приёме австриец хорош. В затяжных розыгрышах у него точно будет преимущество за счёт выносливости и физической готовности. Единственный шанс Андрея — держать подачу и быстро заканчивать розыгрыши при минимальном проценте брака.



Верится в подобное с трудом, а потому сомневаться в успехе принца грунта не приходится. С выбором ставки всё довольно сложно: П1 в двух сетах идёт за скромнейшие 1.51, а лезть в большие форы не хочется. Неплохо выглядит разве что ТМ 21 гейма за 1.81».

Доминик Тим — Андрей Рублёв. Прогноз: принц грунта остановит россиянина Тим вернулся на любимое покрытие после провального Уимблдона и идёт за титулом.