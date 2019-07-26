«Динамо» — «Урал»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Динамо» — «Урал».
Ставка: ничья за 3.60.
«Неожиданный лидер чемпионата России «Урал» приезжает на новый стадион «Динамо», на котором команда Дмитрия Хохлова ещё не побеждала. Но всё-таки вряд ли динамовцы снова сыграют настолько плохо, как в прошлом туре против «Рубина», и продолжат запарывать выходы четверо на одного. Да и «Урал» две победы в текущем чемпионате одержал в Екатеринбурге, а за пределами родной арены набирать очки будет сложнее.
Неудивительно, что фаворитом матча является «Динамо». Но всё-таки у москвичей большие проблемы в атаке, и в целом по отлаженности игры динамовцы выглядели явно хуже «Урала». Я бы поставил в этом матче на ничью. Для «Урала» она стала бы вполне удачным результатом, да и для «Динамо» ничья против лидера окажется прогрессом по сравнению с проваленной игрой с «Рубином», — сказал Вишневский.
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