«Динамо» — «Урал»: прогноз Алексея Андронова на игру 3-го тура Премьер-лиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Урал» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 26 июля, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.



Ставка: «Урал» не проиграет за 2.3.



«Динамо» только что приобрело нападающего, но не факт, что он будет играть в предстоящей встрече. А проблемы у «Динамо» как раз с нападением. Ну и, собственно говоря, команды сейчас на разных полюсах таблицы. «Урал» набрал 6 очков, дважды забив по 3 мяча. Думаю, для многих это было несколько удивительно. А «Динамо» проиграло домашний матч «Рубину», что, в общем, тоже удивило.



Мне кажется, сейчас «Динамо» находится в состоянии некоторого нервяка. Я не уверен, что динамовцы готовы будут играть на полную мощь с «Уралом». Особенно если учесть, что «Урал» сейчас демонстрирует. Просматривать соперника будут. Но на сегодняшний день «Урал» выглядит получше. Прежде всего с точки зрения атаки.



Вижу большой перекос у букмекеров в сторону «Динамо», поэтому, думаю, надо ставить «Урал» не проиграет» с коэффициентом 2.3. Думаю, «Динамо» решит свои проблемы, но это будет уже осенью», — сказал Андронов.