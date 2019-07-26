«Динамо» — «Урал»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура чемпионата России

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Динамо» — «Урал».



Ставка: «Урал» не проиграет за 2.15.



«На «Динамо» сейчас оказывается определённое давление, в том числе на тренера. Не секрет, что ходят слухи о том, что руководство бело-голубых подумывает о замене Дмитрия Хохлова. И, безусловно, я думаю, это влияет на состояние команды. Плюс и в игровом плане динамовцы не радуют: снова проблемы с реализацией, снова проблемы с игрой у своих ворот. Это, мне кажется, все последствия этого давления.



В первых двух турах «Динамо» сумело набрать только одно очко, причём если ничья в Туле стала неплохим итогом, то поражение дома от «Рубина» было логично воспринято болельщиками в штыки. Хотя нужно отметить, что и казанцы всех приятно удивили на старте чемпионата.



Что касается «Урала», он великолепно начал сезон, в прекрасной форме лидер команды Эрик Бикфалви. И это должно как-то мотивировать команду. У неё уже две победы и шесть забитых мячей — отличный показатель. И я уверен, что «Урал» достойно сыграет и с «Динамо». Московскую команду ждёт очень тяжёлый матч. Я даже предположу, что екатеринбуржцы не проиграют», — сказал Арустамян.