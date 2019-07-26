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«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико» в рамках Международного Кубка чемпионов. Встреча состоится в ночь на 27 июля мск на стадионе «МетЛайф» в Ист-Рутерфорде.

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.25.

«В таких матчах важно что-то наиграть перед сезоном, чтобы футболисты получили необходимый уровень нагрузки. Но в то же время тренеры хотят, чтобы обошлось без травм. У «Реала» уже это не получается. Асенсио получил тяжелую травму, а Зидан на него рассчитывал.

Несмотря на то, что это товарищеский турнир, не забываем, что это дерби, принципиальный матч. Здесь ноги никто не будет убирать, будет немало жестких стыков, единоборств. В этом даже сомневаться не приходится. Мы увидим традиционный «Атлетико», который будет вгрызаться в игроков «Реала». Но в то же время «Атлетико» остался без Година и Гризмана, двух людей, которые определяли игру команды в обороне и атаке. Интересно, как от этого изменится «Атлетико».

Но в любом случае, уверен, «Атлетико» раскрываться не будет, сыграет строго. Он уже сыграл с мексиканцами, и матч обошелся без голов. И здесь обилия мячей не жду, хоть «Реал» играет довольно открыто. Но это дерби. Поэтому поставлю на тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

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