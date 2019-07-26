«Реал» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч международного турнира

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид» в рамках Международного кубка чемпионов.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.82.



«Дерби, оно и в рамках Международного кубка чемпионов дерби. «Реал» и «Атлетико» сыграют друг с другом в Нью-Джерси. С одной стороны, важная игра, а с другой — нет. Матч пройдёт в рамках коммерческого товарищеского турнира, но уверен, что игра будет боевой, потому что «Реал» и «Атлетико» где бы ни играли, а теперь придётся сыграть на нейтральной территории, бьются серьёзно и не на шутку.



Какой-то веселухи с большим количеством мячей здесь ждать не стоит. Да, в последний раз в чемпионате «Реал» выиграл и было забито много мячей (3:1). Были красивые голы, но и VAR отменял спорные моменты с забитым голом Альваро Мораты. Но и если посмотреть на матчи с участием «Атлетико Мадрид», то по традиции он ничего не пропускает. С «Нумансией» была победа со счётом 3:0. С «Гвадалахарой» сыграли 0:0, то есть тоже ничего не пропустили. Фелиша не было, потому что он получил травму в предыдущем матче. Без того, немного подрихтовали состав. Ушли несколько ведущих игроков: Хосе Луис, Годин, Хуанфран. Тем не менее «Атлетико» остаётся «Атлетико», да и стоит вспомнить о том, что и Гризманн ушёл.



«Реал» показал очень рваный футбол в последних матчах, что с «Баварией», что с «Арсеналом». Были откровенно хорошие моменты в атаке, отличные розыгрыши. Два мяча забили «Арсеналу» при 0:2. Но мне кажется, что «Реал» сейчас больше переживает из-за травмы Марко Асенсио. Травма одного из игроков обоймы — это сужение возможностей на трансферном рынке. Сейчас если хотели уйти Иско или Дани Себальос, то Зидан и Перес 10 раз подумают, отпускать ли их с учётом того, что на такой продолжительный срок выбыл один из ведущих футболистов.



Мне кажется, что эта травма Асенсио может повлиять психологически на других игроков «Реала», чтобы, не дай бог, перед началом сезона никто не получил травму. Я не говорю, что не будет борьбы, но с «Атлетико» если не бороться, то нельзя рассчитывать на положительный результат. Поэтому в этом матче футболисты постараются сыграть максимально аккуратно, а если аккуратно, то огня и веселухи ждать не стоит. «Атлетико» традиционно много не пропускает, а «Реал» сейчас в таком состоянии, когда ещё не все связки работают. Есть желание, но уровень и качество оставляют желать лучшего, поэтому мне кажется, что в этом матче много голов быть не должно.



«Реал» и «Атлетико» по традиции между собой играют низы. Я даже в рамках коммерческого турнира предложу сыграть тотал меньше 3, который оценивается коэффициентом 1.80. Поэтому смотрите сами. Там может быть и 1:1, и 1:0, ну в крайнем случае 2:1. Тогда будет расход, но больше трёх, я думаю, они не забьют. Мой прогноз — тотал меньше 3, а дальше вы уже думаете сами, рискуете сами, думаете своей головой. Я ни в коем случае не настаиваю, я только рекомендую», — сказал Генич.