«Реал Мадрид» – «Атлетико»: прогноз Жорди Гратакоса на товарищескую встречу

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч Международного кубка чемпионов «Реал Мадрид» – «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Реала» за 2.30.
«Я бы поставил на победу «Реала» в этом матче. Да, к команде Зидана много вопросов. Ситуация с Бэйлом негативно сказывается на клубе, а при всех покупках «Реала» все равно не очень понятно, кто именно в команде будет забивать. Кроме того, в последнем матче получил травму Асенсио.
И все же «Реал» уже выглядит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. В первых матчах Азар показал, что он большой мастер, потрясающе играет в пас. Понравился и другой новичок, Родриго. Постепенно вырисовывается рисунок игры.
К «Атлетико», на самом деле, вопросов даже больше. Как команда будет выглядеть без Гризманна? Сможет ли столько забивать Диего Коста, который хорошо сыгрался с французом? Будет ли оборона так же надежна без Диего Година? Интересно было бы посмотреть на дорогого новичка Жоау Фелиша, но у него травма.
На мой взгляд, сейчас перевес на стороне «Реала». При этом, думаю, обе команды обязательно забьют».
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