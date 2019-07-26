«Реал» — «Атлетико»: прогноз Ильи Казакова на игру международного турнира
Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: победа «Атлетико» за 3.15.
«Симеоне выстроил безупречно обороняющуюся команду — команду-кинжал. Мадридское дерби всегда проходит в максимально острой, напряженной и сжатой манере игры. Жду, что «Атлетико», расставшись с Гризманном, этой потери толком не заметит. Команде, конечно, нужно небольшое время, чтобы перестроиться в связи с новичками, пришедшими в состав Симеоне. Но «Атлетико» и без того сбалансированная, целостная и понятная команда, в отличие от сегодняшнего «Реала».
Попробую поставить на победу команды Диего Симеоне и на минимальный счёт 1:0».
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