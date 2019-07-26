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«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Игоря Гамулы на товарищеский матч

«Реал Мадрид» — «Атлетико»: прогноз Игоря Гамулы на товарищеский матч
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Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч предсезонного турнира Международный кубок чемпионов «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид».

Ставка: обе забьют за 1.50.

«И у Диего Симеоне, и у Зинедина Зидана очень серьезные команды. Матчи проходят от ножа, не в самом далеком прошлом эти команды участвовали в финалах Лиги чемпионов два раза подряд. Так что битва продолжается, и на каждом турнире, можно сказать, на любом турнире они играют с сердцем и только на победу.

Это только подготовка к Ла Лиге, и тут, конечно, нельзя спрогнозировать точно, потому что мы не знаем, каким будет состав, будут игроки просмотровые или молодёжь. Это всё будет взаимодействовать и у команды «Атлетико», и у команды «Реал».

Спрогнозировать трудно, но, думаю, все-таки настроение у ребят будет очень хорошее, и психологически они будут готовы. Мой прогноз на этот матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,50. Надеюсь, будет очень много мячей. Но все же это непредсказуемый турнир».

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