ЦСКА — «Локомотив»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч 3-го тура РПЛ

Сегодня, 28 июля, в матче 3-го тура чемпионата России по футболу встретятся ЦСКА и «Локомотив». По оценке букмекеров, шансы команды Виктора Гончаренко выше. Поставить на победу ЦСКА в БК «Фонбет» можно за 2.25. Это примерно 43% вероятности. Шансы «Локомотива» эксперты оценили коэффициентом 3.50 (28%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (29%).



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Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, начало встречи — в 19:00 мск.