ЦСКА — «Локомотив»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч 3-го тура РПЛ
Сегодня, 28 июля, в матче 3-го тура чемпионата России по футболу встретятся ЦСКА и «Локомотив». По оценке букмекеров, шансы команды Виктора Гончаренко выше. Поставить на победу ЦСКА в БК «Фонбет» можно за 2.25. Это примерно 43% вероятности. Шансы «Локомотива» эксперты оценили коэффициентом 3.50 (28%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.40 (29%).
Букмекерская компания «Фонбет» запустила акцию для читателей «Чемпионата» к матчу ЦСКА — «Локомотив»: дайте верный прогноз на эту встречу — и получите бесплатную ставку в размере 500 рублей. Предложение действительно только для новых клиентов.
Чтобы получить бонус, сделайте прогноз на странице акции.
Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится сегодня, 28 июля, начало встречи — в 19:00 мск.
- 28 июля 2019
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 27 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 26 июля 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 25 июля 2019
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
Партнерский контент