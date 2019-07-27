«Тамбов» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ставка: «Тамбов» не проиграет за 2.13.
«Тамбов» на выезде достойно смотрелся против «Зенита» и «Локомотива», а нынешний «Спартак» ничем не сильнее упомянутых клубов. Да, на трибунах «Мордовия Арены» перевес наверняка будет у красно-белых, но всё же матч для «волков» не будет гостевым. Коллектив Григоряна умеет выжимать максимум из своих моментов, а у Кононова оборона не похожа на бетонную стену.
За вкусные 2.13 напрашивается 1Х на «Тамбов». Если «Спартак» дома еле-еле дожал «Сочи» из-за вопиющих судейских решений, то с чего красно-белым на выезде обыгрывать «волков»? Встречу обслужит Михаил Вилков, при котором московский клуб потерпел пару поражений в двух встречах прошлого сезона. Также, несмотря на 2:2 с «Ростовом», команда Кононова не может поставить на поток создание опасных моментов.
Трансферы «Спартака» — это ближе к середнякам РПЛ, чем к лидерам. Разница в индивидуальном мастерстве между красно-белыми и «волками» не так велика, как может показаться исходя из имени соперников. «Тамбов» по совокупности уже наиграл на первые очки, а москвичам слишком везло с судьями. На этот раз всё может обернуться против Кононова.
Если вы любите ставки на статистику, то за 1.75 предлагаем присмотреться к варианту с общим тоталом угловых меньше 9,5. В поединках с участием «Спартака» в нынешней РПЛ было 11 и 12 корнеров, однако именно низ в предстоящем матче выглядит оптимальным решением.
«Тамбов», по крайней мере с грандами, использует классические 4-4-2, что значительно уменьшает количество вариантов именно по флангам. С каждого края у Григоряна по два исполнителя, и подавляющую часть времени они занимаются исключительно разрушением.
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