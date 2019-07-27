«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «Саранск-Арена» в Саранске. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: «Спартак» выиграет за 1.70.



«Новичок начал с двух поражений с одинаковым счётом 1:2 от «Зенита» и «Локомотива». Вроде всё было достойно, и по игре не сказать, что швах какой-то, гипс снимают, клиент уезжает. Но ресурсы скудноваты у «Тамбова». Ещё и календарь такой, что не позавидуешь. Три последних чемпиона подряд — «Зенит», «Локомотив» и «Спартак». Приходится с ними бодаться.



Григоряна мы знаем как человека неуступчивого, принципиального, нарциссичного. Он любит, когда о нём говорят, любит быть в центре внимания. А представляете, если «Тамбов» первую победу в РПЛ одержит над «Спартаком»! Да, «Тамбов» не играет дома, вынужден играть в Саранске. Но и «Спартак» играет рвано. Отвратительный по качеству матч с «Сочи» и очень неплохой по движению матч с «Ростовом».



Если «Спартак» сыграет, как во встрече с «Ростовом», то он «Тамбов» легко и спокойно обыграет. Думаю, болельщиков «Спартака» в Саранске будет даже больше, чем тамбовских. Если же сыграет, как с «Сочи», то проблемы могут возникнуть. Но я думаю, с каждой игрой «Спартак» будет добирать. Кононов будет всё-таки управлять командой, а не говорить в послематчевом интервью, что команда не так, как он хотел, отреагировала на тот момент, когда повела в счёте. Команда должна делать так, как хочет тренер. Если этого нет, то взаимосвязи между тренером и игроками нет, а найти её будет сложно».