«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 27 июля, на стадионе «Саранск-Арена» в Саранске. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: тотал второго тайма больше первого за 1.96.
«Про странный футбол при странных обстоятельствах. Если «Тамбов» домашний матч проводит в Саранске, то почему бы во время хоккея не поговорить о футболе.
Григорян делает любопытную команду, но мы видим, что она пропускает сразу два мяча в небольшой интервал времени. В первом тайме или во втором, не важно. В какой-то момент матча команда даёт слабину.
В случае со «Спартаком», если посмотрим на команду Кононова, тоже два разных матча. Недонастрой с «Сочи» и концовка огонь. Здесь тоже всё будет решаться в концовке. Потому что на 45 минут «Тамбова» хватит на сопротивление такому «Спартаку», но а дальше уже мастерство красно-белых должно сказаться. Или нет? Но в любом случае события развернутся во втором тайме, поэтому тотал второго тайма больше первого на эту встречу смотрится очень легко».
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