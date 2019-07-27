«Тамбов» — «Спартак»: прогноз Александра Вишневского на матч 3-го тура РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский сделал прогноз на матч «Тамбов» — «Спартак» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится в субботу, 27 июля, на стадионе «Саранск-Арена» в Саранске. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: «Спартак» выиграет с разницей ровно в один мяч за 3.65.



«По сути, это матч на нейтральном поле, что сокращает шансы «Тамбова» набрать первые очки в РПЛ. На большом и красивом стадионе в Саранске тамбовчане вряд ли будут чувствовать себя хозяевами, тем более что «Спартак» наверняка получит солидную поддержку болельщиков.



Хоть «Тамбов» и достойно провел два первых матча, уступив «Зениту» и «Локомотиву» с вполне приличным счетом — 1:2 в обеих играх, но все-таки по составу «Тамбов» — среди худших команд РПЛ. Мне кажется, «Спартак» сможет победить даже в нынешнем состоянии, крайне далеком от совершенства. Рискну поставить на победу москвичей с разницей в один мяч».