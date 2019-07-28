«Оренбург» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч «Оренбург» — «Зенит» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Ставка: индивидуальный тотал «Зенита» больше 1,5 за 1.92.



«Вокруг противостояния «Оренбурга» и «Зенита» ходит много разговоров. Клубы спонсирует фактически одна структура, поэтому многие заранее пишут сине-бело-голубым «+6» по итогам двух встреч со своим младшим газовым братом. История очных противостояний лишь подтверждает эту теорию: во всех четырёх поединках сильнее оказывалась команда из Санкт-Петербурга.



На самом деле, нет ничего удивительного в том, что один из мощнейших клубов страны четыре раза одолел скромный провинциальный коллектив. Если вспомнить матч прошлого сезона на «Газпром Арене», то лишь на 82-й минуте Ракицкий идеальным ударом со штрафного вывел «Зенит» вперёд. Неужели футболисты такие актёры и мастера, что могут спланировать выдающийся выстрел в девятку в концовке напряжённого матча?



Для «Оренбурга» все подобные слухи являются лишь дополнительной мотивацией. У Владимира Федотова выстроена отличная система, вот только беда в том, что «Зенит» на голову сильнее во всех компонентах. Если у сине-бело-голубых пойдёт игра, то есть вероятность увидеть даже разгром, а при иных раскладах всё может решить индивидуальное мастерство футболистов.



При Семаке «Зенит» не всегда выдаёт какие-то яркие отрезки, но в простоте и кроется успех сине-бело-голубых. Использование лучших качеств лидеров, сплочённость коллектива и нацеленность на успех являются сильнейшим оружием клуба с берегов Невы. Владимир Федотов может предложить интересные тактические варианты, ловить соперника на контратаках, давить прессингом, но всего этого мало.



Переиграть «Зенит» в открытом футболе «Оренбург» не сможет. Если хозяева выставят «автобус», то Азмун и Дзюба рано или поздно запихают мяч в ворота. На наш взгляд, в предстоящем поединке следует брать индивидуальный тотал сине-бело-голубых больше 1,5 за 1.92 или даже фору «-1,5» на гостей за сочные 2.27.



И от ЦСКА, и от «Ростова» коллектив Владимира Федотова получил по два мяча. Да, теперь «Оренбург» будет выступать уже дома, вот только «Зенит» стал самой результативной командой прошлого сезона и не намерен сдавать позиции в нынешнем. У сине-бело-голубых даже в запасе сидят исполнители, которые у их ближайшего соперника стали бы безоговорочными лидерами».

«Оренбург» — «Зенит». Прогноз: всем всё понятно «Оренбург» даст бой «Зениту», но победа снова достанется клубу с берегов Невы.