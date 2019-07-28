ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Эльвина Керимова на суперматч чемпионата России

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч третьего тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: обе забьют за 1.98.
«В каждом из двух матчей ЦСКА на старте сезона забивалось минимум два мяча (0:2 проиграли «Крыльям Советов» и одолели «Оренбург» — 2:1). Встречи с участием «Локомотива» пока тоже получаются результативными: начиная с Суперкубка в играх «железнодорожников» проходит ставка «обе забьют» (3:2 обыграли «Зенит, разошлись миром с «Рубином» — 1:1, победили «Тамбов» — 2:1).
Вообще, чемпионат у нас пока зрелищный получается: 45 мячей было забито за два стартовых тура — это 16 матчей, то есть средняя результативность высокая. Не думаю, что московское дерби будет закрытым, хотя в прошлом сезоне, что в РПЛ, что в Суперкубке, матчи получились «низовыми». Думаю, тенденция нового сезона продолжится, и поставлю на «обе забьют» за 1,98».
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