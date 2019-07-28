«Оренбург» — «Зенит»: прогноз Романа Нагучева на матч 3-го тура РПЛ
Комментатор Роман Нагучев сделал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Оренбург» — «Зенит». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ставка: победа «Зенита» за 1.70.
«В матче «Оренбург» — «Зенит» предполагаю результативную игру. Мне кажется, питерцы одержат победу. «Оренбург» сыграл два матча с одинаковым счетом — 1:2, нечто подобное ожидаю и в Оренбурге на искусственном газоне.
Мне кажется, в этом матче будет победа «Зенита» и тотал больше 2,5 гола. Возможно, счет будет с разницей в два или даже три мяча, ну или же 1:2, как это было в предыдущих турах. В общем, мне кажется, что «Оренбург» готов сражаться, но чемпион страны все же окажется сильнее».
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