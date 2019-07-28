ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Алексея Андронова на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Нас ждёт первое московское дерби: ЦСКА — «Локомотив». За «Локомотивом» хорошие эмоции на старте сезона, которые, мне кажется, даже после невыигранного матча у «Рубина» не сильно поменялись.
ЦСКА продолжает перестройку. Новый центральный защитник появился, а Виктор Гончаренко продолжает находиться в поиске оборонительной схемы, которая позволит играть максимально надёжно. Вот этого аспекта ЦСКА сейчас и не хватает, поэтому я предвижу, что могут быть проблемы в обороне.
С другой стороны, за ними свой стадион, свой болельщик, поэтому он может помочь. Оптимальным вариантом ставки на этот матч вижу — обе забьют с коэффициентом 1,90. Про проблемы в обороне ЦСКА я уже сказал. «Локомотив» умеет закрываться, но если в предыдущих матчах в его ворота уже влетали голы, то и «армейцы» найдут путь к этим самым воротам».
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