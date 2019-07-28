ЦСКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.69.



«Лишь в битве за Суперкубок России сезона-2017/18 ЦСКА взял верх, и то сделал это в дополнительное время. Если мы посмотрим четыре последние очные дуэли в РПЛ, то у «Локомотива» две победы и столько же ничьих. Не менее важен и тот факт, что оба успеха «железнодорожники» добыли на выезде, поэтому за не самые аппетитные 1.69 мы возьмём Х2 на гостей.



Согласитесь, игра пойдёт на три результата, а эксперты слишком переоценивают «армейцев». Оба тренера хорошо знают друг друга, новичков в составах практически нет, поэтому преподнести сюрпризы будет невероятно трудно. Если сравнить тройки Чалов – Влашич – Сигурдссон и Смолов с Миранчуками, то, по мнению автора, «Локомотив» смотрится предпочтительнее.



Также интересно выглядит вариант с индивидуальным тоталом красно-зелёных больше 1 за 2.13. За два матча с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в воротах ЦСКА побывало три мяча, а ведь у Сёмина всё в порядке с атакующей группой. Сам «Локомотив» поразил ворота «Рубина» (ещё был нереализованный пенальти), а с «Тамбовом» отличился дважды. Не будем забывать и о трёх голах в ворота «Зенита» от Смолова и компании.



Смущает только статистика соперников в прошлом сезоне при судействе Владислава Безбородова. У ЦСКА при арбитре из Санкт-Петербурга четыре победы без потери очков, а вот у «Локомотива» при двух успешных результатах ещё столько же ничьих и одно поражение. С другой стороны, громких скандалов замечено не было, поэтому указанные данные стали следствием силы оппоненты и формы команд в конкретный момент.



У самих «железнодорожников» также не всё гладко в обороне, так как Чорлука привыкает к новому партнёру и в центральной зоне не всегда хватает взаимопонимания. На столь статусный матч Сёмин может вернуть в основу проверенного бойца Кверквелию. Крыховяк слишком важен в средней линии. У Гончаренко в теории вариантов может и больше, но это не от хорошей жизни. Наставник «армейцев» меняет схемы, исполнителей, однако проблемы остаются, и с «Локомотивом» красно-синих ожидает ещё более тяжёлое испытание, чем в стартовых турах.



Главной опасностью выбранных ставок может стать специфика состава ЦСКА. У Гончаренко в распоряжении полно молодёжи, поэтому матчи с более солидными соперниками у «армейцев» часто получаются лучше, чем с середняками. Тем не менее история личных встреч и приличный коэффициент на Х2 убеждают нас поверить в гостей».

ЦСКА – «Локомотив». Прогноз: Сёмин переиграет Гончаренко За два последних сезона в РПЛ ЦСКА ни разу не одолел «Локомотив».