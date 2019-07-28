ЦСКА — «Локомотив»: прогноз «Чемпионата» на матч Российской Премьер-Лиги

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.69.
«Лишь в битве за Суперкубок России сезона-2017/18 ЦСКА взял верх, и то сделал это в дополнительное время. Если мы посмотрим четыре последние очные дуэли в РПЛ, то у «Локомотива» две победы и столько же ничьих. Не менее важен и тот факт, что оба успеха «железнодорожники» добыли на выезде, поэтому за не самые аппетитные 1.69 мы возьмём Х2 на гостей.
Согласитесь, игра пойдёт на три результата, а эксперты слишком переоценивают «армейцев». Оба тренера хорошо знают друг друга, новичков в составах практически нет, поэтому преподнести сюрпризы будет невероятно трудно. Если сравнить тройки Чалов – Влашич – Сигурдссон и Смолов с Миранчуками, то, по мнению автора, «Локомотив» смотрится предпочтительнее.
Также интересно выглядит вариант с индивидуальным тоталом красно-зелёных больше 1 за 2.13. За два матча с «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в воротах ЦСКА побывало три мяча, а ведь у Сёмина всё в порядке с атакующей группой. Сам «Локомотив» поразил ворота «Рубина» (ещё был нереализованный пенальти), а с «Тамбовом» отличился дважды. Не будем забывать и о трёх голах в ворота «Зенита» от Смолова и компании.
Смущает только статистика соперников в прошлом сезоне при судействе Владислава Безбородова. У ЦСКА при арбитре из Санкт-Петербурга четыре победы без потери очков, а вот у «Локомотива» при двух успешных результатах ещё столько же ничьих и одно поражение. С другой стороны, громких скандалов замечено не было, поэтому указанные данные стали следствием силы оппоненты и формы команд в конкретный момент.
У самих «железнодорожников» также не всё гладко в обороне, так как Чорлука привыкает к новому партнёру и в центральной зоне не всегда хватает взаимопонимания. На столь статусный матч Сёмин может вернуть в основу проверенного бойца Кверквелию. Крыховяк слишком важен в средней линии. У Гончаренко в теории вариантов может и больше, но это не от хорошей жизни. Наставник «армейцев» меняет схемы, исполнителей, однако проблемы остаются, и с «Локомотивом» красно-синих ожидает ещё более тяжёлое испытание, чем в стартовых турах.
Главной опасностью выбранных ставок может стать специфика состава ЦСКА. У Гончаренко в распоряжении полно молодёжи, поэтому матчи с более солидными соперниками у «армейцев» часто получаются лучше, чем с середняками. Тем не менее история личных встреч и приличный коэффициент на Х2 убеждают нас поверить в гостей».
- 28 июля 2019
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 27 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
- 26 июля 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00