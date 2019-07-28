ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: ничья за 3.25.



«Центральная встреча тура. Очевидно, что этот матч очень важен для «армейцев», если учесть, что у ЦСКА большие проблемы были в первом туре в Самаре. Потом москвичи исправились, но победа над «Оренбургом» была не слишком убедительной, никакого разгрома ни по игре, ни по счету не было. То есть к ЦСКА остаются вопросы.



Что касается «Локомотива», по игре в целом команда смотрится неплохо. Да, по игре есть проблема из-за отсутствия глубины состава. Но если брать чисто стартовый состав, то он один из самых мощных в РПЛ.



Думаю, нас ждет очень интересный матч, тем более что обычно встречи ЦСКА и «Локомотива» получаются очень напряженными. Попробую предсказать, что будет ничья».