ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура РПЛ

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Ставка: ничья за 3.25.
«Центральная встреча тура. Очевидно, что этот матч очень важен для «армейцев», если учесть, что у ЦСКА большие проблемы были в первом туре в Самаре. Потом москвичи исправились, но победа над «Оренбургом» была не слишком убедительной, никакого разгрома ни по игре, ни по счету не было. То есть к ЦСКА остаются вопросы.
Что касается «Локомотива», по игре в целом команда смотрится неплохо. Да, по игре есть проблема из-за отсутствия глубины состава. Но если брать чисто стартовый состав, то он один из самых мощных в РПЛ.
Думаю, нас ждет очень интересный матч, тем более что обычно встречи ЦСКА и «Локомотива» получаются очень напряженными. Попробую предсказать, что будет ничья».
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