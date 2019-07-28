ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.55.



«Хотелось бы увидеть игру, похожую на ту, что мы видели в исполнении «Ростова» и «Спартака»: открытую, бескомпромиссную, с обилием моментов, голов. Первый тайм вообще был одним из лучших за последнее время. Думаю, так вполне может получиться. И ЦСКА себя в атаке показал с «Оренбургом», и «Локомотив» начиная с Суперкубка забивает в каждой игре. К тому же будет полный стадион. Болельщики поддержат. Футбол должен получиться ярким.



У ЦСКА постепенно набирает форму Влашич, получивший травму на молодежном Евро. Уже с «Оренбургом» он выглядел хорошо. Сигурдссон неплохо выглядит, прогрессирует. Чалов больше в подыгрыше пока заметен. Но атака «армейцев» понравилась в игре с «Оренбургом». В защите, правда, пока все не так гладко, как хотелось бы Гончаренко. Есть ошибки, не хватает сыгранности.



Но и «Локомотив» в каждой встрече пропускает, в том числе и от «Рубина», и от «Тамбова». А у ЦСКА-то атака будет посильнее, и она, конечно, найдет пути к воротам Гилерме. В то же время хорошо себя чувствуют братья Миранчуки, да и вообще, «Локомотив» разнообразно атакует — и через центр, и через фланги. Симпатично выглядит.



Так что возьму ставку «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 2,55. Видны проблемы в обороне и у тех, и у других, а атака в порядке. Так что с голами должно быть все хорошо в этой встрече».