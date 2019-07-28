Syman Gaming — DreamEaters: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

28 июля состоится киберспортивный матч CIS Minor — StarLadder Major 2019 по CS:GO, в котором встретятся Syman Gaming и DreamEaters.



Ставка: победа DreamEaters за 1.42.



Syman Gaming расположились на 95-й строчке мирового рейтинга. Команда также является тир-3 коллективом. Парни практически не занимают призовых мест на турнирах. Стараются играть различные квалификации, но, как только дело доходит до закрытых, очень часто всё кончается провалом. Однако на SL Minor коллектив Syman Gaming отобрался достаточно уверенно, заняв 1-4-е место в квалификации.

DreamEaters находятся на 72-м месте в топе. Коллективу лишь однажды удалось войти в топ-50 мирового рейтинга, но ненадолго. DreamEaters в большей степени тир-3 команда. На SL Minor парни попали, заняв 5-8-е место в закрытой квалификации. Как и все коллективы из СНГ, DreamEaters не отличается стабильностью. В рамках одного турнира они могут обыграть сильную команду, но проиграть слабой. Пока что DreamEaters чувствует себя неплохо в рамках CIS Minor — StarLadder Major 2019.



Syman Gaming должны были проигрывать ещё в прошлой встрече с DreamEaters. Матч невероятно важный, ведь обеспечивает попадание на StarLadder Major 2019. Поэтому не думаю, что DreamEaters упустят такую возможность. Объективно, как команда, парни смотрятся сильнее коллектива Syman.