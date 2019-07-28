ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.



Ставка: обе забьют — нет за 1.93.



«Сразу вспоминаем, что предыдущем чемпионате “Локомотив” выиграл у «армейцев» 1:0 на поле ЦСКА, а матч на стадионе “Локомотива” закончился вничью. Что касается нынешнего положения ЦСКА и “Локомотива”, то у «армейцев» победа и поражение, у “Локомотива” победа и ничья. ЦСКА бьётся, как всегда, и мы уже давно видим, как он пытается найти свою игру, но пока ещё не всё отлажено. Спасает Акинфеев, как он выручил команду в последнем матче. Это была победная игра с “Оренбургом” на своём поле.



Что касается вратарей, то стимулом для Гилерме является то, что он подписал такой длинный новый контракт с “Локомотивом”. Те, кто симпатизирует “железнодорожникам”, порадовались за них, когда они очень красиво сыграли с “Зенитом” на Суперкубок и взяли его. После этого игра “Локомотива” не так впечатляет в стартовых матчах чемпионата России.



В ЦСКА я не очень вижу в пару к Чалову атакующего футболиста или игрока, который может выйти ему на замену. Здесь проблема. И, конечно, тот факт, что ушёл Родриго Бекао, очень ослабил оборону «армейцев». То есть проблемы есть и у той, и у другой команды. Фарфана нет в атаке “Локомотива”, и это плохо для команды. Мы видели, как Смолов был неплох перед началом сезона, сейчас какие-то травмы-болячки, но вышел во втором тайме предыдущего матча.



Я думаю, что в этом чемпионате пока есть тенденция красивого футбола, результативных матчей и красивых голов. Но мне кажется, что, к сожалению, это не будет иметь отношения к такой знаковой напряжённой игре, как ЦСКА — “Локомотив”. Здесь будет всё аккуратно и осторожно. Обе команды знают свои проблемы и прежде всего захотят обезопаситься. Физически не очень готов “Локомотив”, да и у ЦСКА есть с этим проблемы.



Поэтому я сделаю осторожный прогноз на матч ЦСКА — “Локомотив” — одна из команд не забьёт».