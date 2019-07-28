«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины

Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».



Ставка: «Шахтёр» не проиграет + обе забьют за 2.23.



«Пока не совсем ясно, в каком состоянии подойдут соперники к грядущему матчу. Без сомнений, игра должна получиться очень близкой, а накал страстей будет запредельным. Всё-таки мы помним, как в последние годы играют в очных матчах киевляне и клуб из Донецка. Здесь всегда очень много борьбы, стыков и жёлтых карточек. Иногда даже случаются удаления и грязная игра.



В «Шахтёре» произошли большие перемены. «Горняков» покинул Паулу Фонсека, ушедший на повышение в итальянскую «Рому». Теперь команду возглавил португальский специалист Каштру, о котором известно, что он очень любит смелый и атакующий футбол, зачастую оставляя в центре всего одного опорника, которым, видимо, станет Тарас Степаненко. У «Динамо» не такие большие перемены, ведь Александр Хацкевич по-прежнему в Киеве.



Мне кажется, что в начале сезона обе команды ещё не успели наладить взаимодействия в обороне, поэтому в защите и «Динамо», и «Шахтёр» весьма уязвимы. Именно поэтому ставлю на «Шахтёр» не проиграет + обе забьют», — сказал Шнякин.