«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Эльвина Керимова на матч 3-го тура РПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Рубин» — «Ахмат».



Ставка: «Рубин» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.61.



«Рубин» при Романе Шаронове показывает симпатичный футбол — набрал 1 очко во встрече с «Локомотивом», обыграл «Динамо» в меньшинстве. За два выездных матча казанцы набрали уже 4 балла. С «Ахматом» клуб из столицы Татарстана проведёт первую домашнюю игру.



Грозненцы после двух туров набрали 3 очка — минимальная победа над «Краснодаром» дома, разгромное поражение от «Урала» в гостях. В предстоящей встрече сложно выделить явного фаворита, но предположить, что хозяева не проиграют, можно вполне. По составу казанцы своему сопернику не уступают, играют они смело, в обороне пока действуют надёжнее команды Рашида Рахимова.



Что касается «Ахмата», то это домашняя команда, и на чужом поле она часто играет не так уверенно, как на своём. Можно также предположить, что голов в предстоящей встрече будет забито не очень много — в 5 из 7 последних поединков между этими командами забивалось не больше 2 мячей. Мой прогноз: «Рубин» не проиграет и тотал голов в матче меньше 3.5 за 1.61», — сказал Керимов.