Павлюченкова — Макхэйл: котировки на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне
Сегодня, 29 июля, в матче 1-го круга турнира WTA в Вашингтоне седьмая сеяная — россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей США Кристиной Макхэйл. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Павлюченковой можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 60% вероятности. Шансы Макхэйл букмекеры оценили коэффициентом 2.40 (40%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Павлюченковой в двух сетах (коэффициент 2.25).
Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии китаянки Чжу Линь и Кэти Макнэлли из США.
- 29 июля 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 28 июля 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 27 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
10:45
-
10:00
Партнерский контент