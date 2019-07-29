Павлюченкова — Макхэйл: котировки на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне

Сегодня, 29 июля, в матче 1-го круга турнира WTA в Вашингтоне седьмая сеяная — россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет с представительницей США Кристиной Макхэйл. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Павлюченковой можно с коэффициентом 1.57. Это примерно 60% вероятности. Шансы Макхэйл букмекеры оценили коэффициентом 2.40 (40%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что теннисистки не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Павлюченковой в двух сетах (коэффициент 2.25).



Победитель матча во 2-м круге сыграет с сильнейшей в противостоянии китаянки Чжу Линь и Кэти Макнэлли из США.