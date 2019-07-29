«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч 3-го тура Премьер-лиги

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится 29 июля в Казани.



Ставка: «Ахмат» не проиграет и меньше 4 голов в матче за 1.78.



«Матч вынесен на понедельник. Очень приятное впечатление по первым двум матчам оставляет казанский «Рубин», от которого ничего не ждали. Это для него первая домашняя игра. Противостоять будет «Ахмат».



Грозненцы проиграли на выезде «Уралу» — 0:3. Но счет не по игре. «Ахмат», наверное, должен был выигрывать с этим счетом после первого тайма, а в итоге по матчу крупно проиграл. Такие матчи тяжело переживать. Но нужно это воспринимать как данность, переворачивать страницу и двигаться дальше.



«Ахмат» — крепкая, хорошо стоящая на ногах команда. В Екатеринбурге, может быть, бросили играть при счете 0:2, третий мяч их окончательно приговорил. Но у Рахимова не забалуешь. После того как команда крупно уступила, на следующий матч собирается, пусть сейчас и придется играть на выезде. Нынешнему молодому «Рубину» «Ахмат» ни в чем не уступает.



«Рубин» сейчас восхищает, молодая, дерзкая, очень смелая команда. Как ЦСКА в прошлом году. Игра неплохо поставлена. Но вопрос, насколько хватит эту команду. Играть в гостях ей психологически проще. Дома Шаронову и его парням будет сложнее.



«Ахмат» имеет хорошие шансы не проиграть в Казани. Этот вариант и выберу — «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1,78», — сказал Генич.