«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на встречу 3-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 29 июля, на стадионе «Казань-Арена» в Казани.
Ставка: меньше 2 голов в матче за 2.40.
«Рубин» оставил приятное впечатление по первым двум турам. Шаронов очень умело руководит командой. Думаю, без советов Бердыева не обходится. Но в то же время Шаронов добавляет эмоций, он очень активно руководит действиями футболистов от бровки. Но команда молодая, новичков хватает. И самое трудное впереди.
Домашние игры будут даже сложнее для «Рубина». Болельщиков мало ходит в Казани, к сожалению. И тактически «Рубину» проще действовать вторым номером. А здесь приедет «Ахмат», который сам не будет раскрываться. Грозненцы постараются сыграть максимально строго сзади после крупного поражения от «Урала» в Екатеринбурге. Рахимов затянет гайки. «Ахмат» будет ждать ошибок молодого «Рубина».
Уверен, что будет довольно жёсткая игра, тактическая борьба. А вот голов и даже голевых моментов в изобилии ждать не стоит. Поставлю на то, что в матче будет забито меньше 1,5 мяча. Один гол максимум, на мой взгляд, для такой встречи», — сказал Титов.
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