«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка Ауди. Встреча состоится 30 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
Ставка: победа «Реала» за 2.15.
«Тихий ужас то, что было с «Реалом» в матче с «Атлетико». Поражение 3:7. Даже и припомнить невозможно что-то подобное в отношении «Реала». То, что делал там Рамос, никакой характеристике, никакому объяснению не поддается. Так просто в футбол не играют. Да выделить там вообще никого нельзя, когда такой счет.
Думаю, будет серьезный разговор в «Реале». Так играть просто нельзя. Выводы будут сделаны. И, думаю, уже в предстоящем матче с «Тоттенхэмом» мы увидим совсем другой «Реал». Команды вернулись в Европу и постепенно будут уже предметно готовиться к старту своих чемпионатов.
«Тоттенхэм» тоже не впечатлил в матче с «Манчестер Юнайтед». Лучше играли манкунианцы, могли выигрывать увереннее.
Все-таки потенциал у «Реала» явно больше. И я думаю, что после такой взбучки, которую ему устроил «Атлетико», будет реабилитация. Поставлю на чистую победу Мадрида», — сказал Титов.
- 30 июля 2019
-
10:00
- 29 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 28 июля 2019
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:10
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:20
-
09:40
-
09:00
- 27 июля 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:15
-
14:30