«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на товарищеский матч

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка Ауди. Встреча состоится 30 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставка: победа «Реала» за 2.15.



«Тихий ужас то, что было с «Реалом» в матче с «Атлетико». Поражение 3:7. Даже и припомнить невозможно что-то подобное в отношении «Реала». То, что делал там Рамос, никакой характеристике, никакому объяснению не поддается. Так просто в футбол не играют. Да выделить там вообще никого нельзя, когда такой счет.



Думаю, будет серьезный разговор в «Реале». Так играть просто нельзя. Выводы будут сделаны. И, думаю, уже в предстоящем матче с «Тоттенхэмом» мы увидим совсем другой «Реал». Команды вернулись в Европу и постепенно будут уже предметно готовиться к старту своих чемпионатов.



«Тоттенхэм» тоже не впечатлил в матче с «Манчестер Юнайтед». Лучше играли манкунианцы, могли выигрывать увереннее.



Все-таки потенциал у «Реала» явно больше. И я думаю, что после такой взбучки, которую ему устроил «Атлетико», будет реабилитация. Поставлю на чистую победу Мадрида», — сказал Титов.