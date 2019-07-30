«Реал» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч международного турнира

Популярный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Реал» — «Тоттенхэм» в рамках Кубка Ауди. Встреча состоится 30 июля на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.



Ставка: победа «Тоттенхэма» за 3.08.



«И испанский, и английский клубы принимают участие в этом турнире во второй раз. Впервые «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур» отметились в «Ауди Кап» в 2015 году. И надо же такому случиться, что также эти команды, «Реал» и «Тоттенхэм», играли в полуфинале! Вот тогда-то испанцы и выиграли со счётом 2:0 и вышли в финал, где, в свою очередь, были биты «Баварией» 0:1. Ну а в матче за третье место «Тоттенхэм» обыграл «Милан».



Я бы не стал считать безусловно великий мадридский «Реал» большим фаворитом этого противостояния. Всё-таки прошлый сезон наглядно показал, что мадридцы находятся на спаде. Ранний вылет из Лиги чемпионов и отсутствие борьбу с «Барселоной» в испанском чемпионате на это намекают. К тому же в текущих предсезонных встречах команда Зинедина Зидана тоже выглядит не слишком ярко.



Что касается предстоящего матча 30 июля «Реал» — «Тоттенхэм Хотспур», то я ставлю на победу англичан. Команда Маурисио Почеттино в межсезонье производит очень даже хорошее впечатление, она агрессивна, она свежа, мощна и играет с огромным желанием. Итак, я считаю, что первым финалистом «Ауди Кап» 2019 будет лондонский «Тоттенхэм Хотспур», поэтому и ставлю на победу лондонцев», — сказал Елагин.