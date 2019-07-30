Рублёв — Томич: котировки на матч 1-го круга турнира в Вашингтоне
В ночь с 30 на 31 июля мск в матче первого круга турнира ATP в Вашингтоне россиянин Андрей Рублёв сыграет представителем Австралии Бернардом Томичем. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу Рублёва можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 60% вероятности. Шансы Томича букмекеры оценили коэффициентом 2.45 (40%).
Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 23 гейма, можно за 1.95. С коэффициентом 1.85 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Рублёва в двух сетах (коэффициент 2.30).
Победитель матча во втором круге сыграет с 12-м сеяным турнира Алексом Де Минауром из Австралии.
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