«Олимпиакос» — «Виктория»: прогноз Александра Шмурнова на матч Лиги чемпионов
Известный комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Олимпиакос» — «Виктория Пльзень». Это ответная встреча команд во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Матч состоится в греческом Пирее сегодня, 30 июля. Начало встречи запланировано на 21:30 мск.
Ставка: победа «Олимпиакоса» в 1-м тайме за 2.33.
«Греческие команды дома играют гораздо яростнее, чем на выезде. Так что чехам, очевидно, придётся несладко с первых минут. Более того, думаю, что первый тайм «Олимпиакос» выиграет. А вот затем сценарий может и измениться. Поставлю рискованные ставки, в том числе на голы обеих команд после перерыва. Вообще, осторожность в таких случаях кажется совершенно излишней», — сказал Шмурнов.
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